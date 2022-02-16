Экс-директора АНПЗ Лисовиченко заочно арестовали в России

Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко заочно арестован, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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«Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Тюменской области о заключении под стражу бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Отмечается, что Лисовиченко арестован на два месяца. Перед началом содержания под стражей суд определил момент фактического задержания Лисовиченко в России с момента пересечения госграницы и передачи конвойной службе. Сейчас он находится в Италии.

Адвокат обвиняемого обжаловал постановление о заключении, материалы должны поступить в апелляционную инстанцию –судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда.

В начале февраля сообщалось, что Лисовиченко, находившийся в международном розыске с 2019 года, был задержан на территории Италии.

АО «Антипинский НПЗ» располагается в промышленной зоне Тюмени на юго-востоке вблизи поселка Антипино. На сайте организации отмечается, что в Тюменской области сосредоточена основная часть российских запасов нефти (64%) и природного газа (91%).

В июле Сбербанк заявил о том, что основатели нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также был причинен ущерб самому заводу.