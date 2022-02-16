В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
22 часа назад

Единовременную выплату 10 000 рублей обещают россиянам весной 2022 года

Bfm.ru Новосибирскиещё 2

По мнению пенсионного эксперта Сергея Власова, власти России снова намерены поддержать часть граждан страны единовременными выплатами. По 10 000 рублей, как и осенью 2021 года, раздадут весной 2022 года всем пенсионерам.

Единовременную выплату 10 000 рублей обещают россиянам весной 2022 года
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Как пишет со ссылкой на слова эксперта Primpress, очередная разовая выплата может быть объявлена в России уже через две недели. А вероятность такого события Сергей Власов оценивает очень высоко.

Он напомнил, что в прошлом году осенью по 10 000 рублей раздали всем без исключения пенсионерам. Эксперт уверен: в текущем году власти также вряд ли сделают исключения, а значит получить выплату смогут и работающие пожилые граждане, а также военные пенсионеры.

Инициатором материального поощрения, заявляет Власов, снова станет сам президент. Владимир Путин не так давно потребовал провести в России повышенную индексацию пенсий на 8,6 %, а теперь вполне может объявить и о дополнительных мерах поддержки в условиях текущего экономического кризиса.

«Глава государства показал, что власть не отказывается от своих обещаний и готова поддерживать пенсионеров. Об этом говорит и тот факт, что повышенная индексация была распространена в том числе на военных пенсионеров, которые должны были получить прибавку только в октябре, и в гораздо меньшем размере», – подчеркнул Сергей Власов.

Отметим, уже высказывалось мнение, что президент может заявить о новых мерах поддержки не только пенсионеров, но и семей с детьми на предстоящем послании Федеральному собранию. Ожидается, что Владимир Путин озвучит его в первых числах марта.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители