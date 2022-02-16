Единовременную выплату 10 000 рублей обещают россиянам весной 2022 года

По мнению пенсионного эксперта Сергея Власова, власти России снова намерены поддержать часть граждан страны единовременными выплатами. По 10 000 рублей, как и осенью 2021 года, раздадут весной 2022 года всем пенсионерам.

Как пишет со ссылкой на слова эксперта Primpress, очередная разовая выплата может быть объявлена в России уже через две недели. А вероятность такого события Сергей Власов оценивает очень высоко.

Он напомнил, что в прошлом году осенью по 10 000 рублей раздали всем без исключения пенсионерам. Эксперт уверен: в текущем году власти также вряд ли сделают исключения, а значит получить выплату смогут и работающие пожилые граждане, а также военные пенсионеры.

Инициатором материального поощрения, заявляет Власов, снова станет сам президент. Владимир Путин не так давно потребовал провести в России повышенную индексацию пенсий на 8,6 %, а теперь вполне может объявить и о дополнительных мерах поддержки в условиях текущего экономического кризиса.

«Глава государства показал, что власть не отказывается от своих обещаний и готова поддерживать пенсионеров. Об этом говорит и тот факт, что повышенная индексация была распространена в том числе на военных пенсионеров, которые должны были получить прибавку только в октябре, и в гораздо меньшем размере», – подчеркнул Сергей Власов.