Цена самой доступной машины Kia приблизилась к 1 млн рублей

Компания Kia во второй раз в 2022 году переписала прайс-листы в России. Подорожание на сумму от 10 тыс. до 100 тыс. рублей (0,8 – 3,6%) затронуло 13 из 16 моделей корейской марки, сообщают "Автоновости дня". На минимальные 10 тыс. рублей подорожал компактный хетчбэк Kia Picanto, который теперь стоит от 964,9 тыс. руб. Январский бестселлер российского рынка, седан Kia Rio, прибавил в цене 30 тыс. руб. - теперь его рекомендуемая розничная цена в "базе" составляет 1 млн 44,9 тыс. руб. Седан Kia K5 теперь стоит 2 млн 5 тыс. руб., такую же прибавку в 50 тыс. руб. получил кроссовер Sportage (2,15 млн руб.). На 60 тыс. рублей вырос в цене фастбэк Stinger, максимальной прибавкой в 100 тыс. рублей отметились кроссовер Sorento, внедорожник Mohave и минивэн Carnival. Представительский седан K900 и кроссоверы Soul и Seltos продаются по прежним ценам. В начале января 2022 года весь модельный ряд корейской марки подорожал на сумму от 20 до 200 тыс. рублей. Ранее автодилеры предупредили россиян о подорожании машин на 20% в 2022 году.