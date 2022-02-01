В России отмечен рост доли погашающих задолженность по кредитам заёмщиков

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА) провела исследование. Согласно его результатам, доля заёмщиков, пообещавших погасить кредитную задолженность и сдержавших своё слово, достигла 66% в 2021 году — это максимальный показатель за три года.

Об этом пишут «Известия».

В аналогичном периоде 2020-го таких заёмщиков было 59%, в 2019-м — 58%.

Рост доли сдержанных обещаний обусловлен желанием граждан начать новый год без долгов, отметили в ассоциации.

Вместе с тем увеличились размеры средних платежей за год и за декабрь, составив 3,8 тыс. и 4,3 тыс. рублей соответственно, что на 300 и 500 рублей больше, чем в 2020-м.