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8 часов назад

В России отмечен рост доли погашающих задолженность по кредитам заёмщиков

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА) провела исследование. Согласно его результатам, доля заёмщиков, пообещавших погасить кредитную задолженность и сдержавших своё слово, достигла 66% в 2021 году — это максимальный показатель за три года.

Об этом пишут «Известия».

В аналогичном периоде 2020-го таких заёмщиков было 59%, в 2019-м — 58%.

Рост доли сдержанных обещаний обусловлен желанием граждан начать новый год без долгов, отметили в ассоциации.

Вместе с тем увеличились размеры средних платежей за год и за декабрь, составив 3,8 тыс. и 4,3 тыс. рублей соответственно, что на 300 и 500 рублей больше, чем в 2020-м.

Ранее заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв в беседе с kp.ru оценил ситуацию с закредитованностью россиян.

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