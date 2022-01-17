Накопи себе сам: доля россиян, откладывающих деньги на пенсию, за год выросла

7,7% россиян целенаправленно откладывает деньги на пенсию, выяснил СберНПФ, опросив более 13 тыс. жителей из российских городов с населением более 500 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 1,4 процентных пункта (п.п). При этом сегодня 8,7% россиян рассматривает для себя перспективу начать копить на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

Фото: SberPress SberPress

Чаще всего о финансовой стороне жизни на пенсии думают люди в возрасте 50-60 лет (в этой группе накопления делают 8,5% респондентов, вдвое больше, чем среди 18-30-летних), а также россияне, характеризующие свой уровень дохода как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%).

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Больше всего россиян, которые целенаправленно копят на пенсию, проживает сейчас в Омске (8,8%), Новосибирске (8,6%), Перми (8,5%), Ярославле (8,3%), Липецке (7,8%), Набережных Челнах (7,7%), Екатеринбурге (7,3%), Владивостоке и Москве (по 7,2%) и Кемерове (7,1%). Меньше всего — в Оренбурге (3,8%), Астрахани и Уфе (по 4%), Пензе (4,3%), Краснодаре (4,6%) и Хабаровске (4,8%).

Желание начать копить на пенсию в ближайшие годы особенно распространено среди жителей Тольятти (откладывать деньги собираются 12,3% горожан), Новокузнецка (11,9%), Перми (11,3%), Воронежа (10,4%), Омска, Оренбурга и Ярославля (по 10,3%), Уфы (10%), Рязани и Самары (по 9,8%).

Россияне копят или собираются в ближайшее время начать откладывать на пенсию в основном из-за неуверенности в том, что выплат от государства им хватит на комфортную жизнь. Так думают более половины респондентов (51,4%). 41% опрошенных не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, а 5,5% создают себе возможность не работать после окончания основной карьеры. 2,6% респондентов делают все возможное, чтобы не обременять детей.

В среднем россияне, которые заботятся о собственных накоплениях на пенсию, откладывают на эти цели 7,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины (8,6 тыс. рублей) сберегают больше женщин (6,3 тыс. рублей), а зрелые респонденты (40-50 лет – по 10,1 тыс. рублей в месяц), это больше молодежи (18-30 лет, откладывают по 7,4 тыс. рублей). По результатам исследования, на пенсию откладывают больше средних показателей по стране жители Махачкалы (по 13,2 тыс. рублей в месяц), казанцы и кировчане (по 12,6 тыс. рублей), жители Ярославля (11,8 тыс.), петербуржцы (11,7 тыс.), хабаровчаны (11,3 тыс.) и москвичи (11 тыс.).

Согласно ответам респондентов, которые копят на пенсию, основным инструментом формирования таких сбережений являются рублевые банковские вклады (74,8%). Почти четверть опрошенных, из числа целенаправленно откладывающих на пенсию (23,6%), придерживаются самой консервативной тактики — держат дома «наличку». На третьем месте по популярности — вложения в недвижимость с целью ее перепродажи (13%). Услугами НПФ сегодня пользуются чуть более 5%, еще примерно столько же формируют пенсионные накопления с помощью накопительного страхования или ПИФов. Но мы видим, что число людей, пользующихся пока еще «альтернативными» инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растет

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

По данным исследования, число россиян, откладывающих на пенсию, за 2021 год выросло. Так, в четвертом квартале 2020 года их доля составляла 6,3% от общего количества жителей нашей страны, а за аналогичный период 2021-го — уже 7,7%. Сегодня НПФ предлагают клиентам удобные инструменты и сервисы, которые позволят не снижать уровень жизни после выхода на пенсию. Один из них — цифровая «Пенсионная витрина» в СберБанк Онлайн (вкладка «Пенсии», «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Она показывает персональный размер пенсии пользователя на сегодняшний день, помогает скорректировать свое финансовое поведение и подключить инструмент для долгосрочных накоплений — индивидуальный пенсионный план. За год нашу «Пенсионную витрину» посетило 17,4 млн. россиян