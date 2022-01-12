Будет рекордная индексация. Назван новый процент повышения пенсий

Российским пенсионерам наконец назвали новый процент индексации пенсий. Повышение выплат в итоге станет рекордным за последние шесть лет. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин, сообщает PRIMPRESS.
Напомним, что страховые пенсии, которые получает как раз большинство пенсионеров страны, проиндексировали на 5,9 процента с 1 января 2022 года. Однако это решение вызвало критику как со стороны самих пожилых граждан, так и со стороны депутатов и общественников.
Ведь по Конституции пенсии должны повышаться ежегодно на уровень не ниже инфляции, а она по итогам 2021 года составила предварительно 8,39 процента. То есть в итоге пенсионеры остались бы после такого повышения даже в минусе.
На ситуацию еще в декабре обратил внимание президент. Путин заявил, что правительство должно выполнить обещание перед пожилыми россиянами и найти решение этого вопроса. В итоге сейчас глава государства предложил повысить ставку индексации до 8,6 процента.
По его словам, правительство должно в ближайшее время провести «необходимые процедуры» и сообщить гражданам, как это все будет сделано. Судя по всему, тем, кому пенсия за январь уже пришла, вскоре поступит доплата до указанного показателя. Другие же пенсионеры получат свою выплату в январе уже с учетом новых цифр.
Отметим, что новый процент индексации страховых пенсий станет рекордным в России с 2016 года. За последние шесть лет такие пенсии повышались в среднем на 4-5 процентов, максимальный показатель был в 2019 году, когда составил 7,05 процента.