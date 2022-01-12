Будет рекордная индексация. Назван новый процент повышения пенсий

Российским пенсионерам наконец назвали новый процент индексации пенсий. Повышение выплат в итоге станет рекордным за последние шесть лет. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что страховые пенсии, которые получает как раз большинство пенсионеров страны, проиндексировали на 5,9 процента с 1 января 2022 года. Однако это решение вызвало критику как со стороны самих пожилых граждан, так и со стороны депутатов и общественников.

Ведь по Конституции пенсии должны повышаться ежегодно на уровень не ниже инфляции, а она по итогам 2021 года составила предварительно 8,39 процента. То есть в итоге пенсионеры остались бы после такого повышения даже в минусе.

На ситуацию еще в декабре обратил внимание президент. Путин заявил, что правительство должно выполнить обещание перед пожилыми россиянами и найти решение этого вопроса. В итоге сейчас глава государства предложил повысить ставку индексации до 8,6 процента.

По его словам, правительство должно в ближайшее время провести «необходимые процедуры» и сообщить гражданам, как это все будет сделано. Судя по всему, тем, кому пенсия за январь уже пришла, вскоре поступит доплата до указанного показателя. Другие же пенсионеры получат свою выплату в январе уже с учетом новых цифр.