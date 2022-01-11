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18 часов назад

Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление польского евродепутата и экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, который стал угрожать России.

Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Захарова напомнила в Telegram-канале о словах евродепутата от Польши, который пообещал, что Россия "получит по яйцам". И добавила, что Россия - женского рода. "Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что слова Сикорского стали ответом Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Социология,Радослав Сикорский,Мария Захарова,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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