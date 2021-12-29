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1 час назад

Названы самые тревожные регионы России

Самыми тревожными регионами России в 2021 году стали Москва и Санкт Петербург. Об этом пишет РБК со ссылкой исследования аналитического департамента КРОС. Регионы в зависимости от восприимчивости их жителей к проблемам и страхам разделили на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

Названы самые тревожные регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В числе встревоженных оказались: Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Тюменская область, Свердловская область, Архангельская область, Вологодская область, Новгородская область, Крым и Краснодарский край.

В десятке самых уравновешенных оказались: Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Тверская область, Иркутская область, Забайкальский край, Волгоградская область, ЯНАО и Тульская область.

К невозмутимым в результате исследования отнесли: Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Якутию, Дагестан, Чукотку, Адыгею, Сахалинсую область и Калмыкию. Осенью 2021 года, спустя почти полтора года после начала коронакризиса, Институт развития предпринимательства и экономики провел исследование о состоянии российского рынка торговли продуктами.

Выяснилось, что в отдельных районах семи регионов страны возникла проблема с доступностью магазинов. Речь идет о поселениях Липецкой, Калужской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областей. От 15 до 31% магазинов здесь просто закрылись: это и частные точки и магазины торговых сетей.

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