Названы самые тревожные регионы России

Самыми тревожными регионами России в 2021 году стали Москва и Санкт Петербург. Об этом пишет РБК со ссылкой исследования аналитического департамента КРОС. Регионы в зависимости от восприимчивости их жителей к проблемам и страхам разделили на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

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В десятке самых уравновешенных оказались: Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Тверская область, Иркутская область, Забайкальский край, Волгоградская область, ЯНАО и Тульская область.

К невозмутимым в результате исследования отнесли: Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Якутию, Дагестан, Чукотку, Адыгею, Сахалинсую область и Калмыкию. Осенью 2021 года, спустя почти полтора года после начала коронакризиса, Институт развития предпринимательства и экономики провел исследование о состоянии российского рынка торговли продуктами.

Выяснилось, что в отдельных районах семи регионов страны возникла проблема с доступностью магазинов. Речь идет о поселениях Липецкой, Калужской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областей. От 15 до 31% магазинов здесь просто закрылись: это и частные точки и магазины торговых сетей.