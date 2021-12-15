На рынке труда в России начался дефицит

На российском рынке труда зафиксировали дефицит работников. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Летом и осенью 2021-го компаниям стабильно не хватало порядка 2,2 миллиона кадров — это число оказалось максимальным с 2014 года. При этом с октября 2020 по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть, заключили аналитики. Нехватка работников на рынке труда растет с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Пик кадрового дефицита в 2021 году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 миллиона сотрудников. В мае количество открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев.

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«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу», — прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Она указала, что притом, что безработица находится на историческом максимуме (4,3 процента), экономика испытывает острый дефицит работников, которых попросту неоткуда взять. «Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а прежде всего с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста», — пояснила Трубникова.

Также она подчеркнула, что кризис дополнительно усугубил и отток трудовых мигрантов, ведь большая часть вакансий (68 процентов) приходится на рабочие специальности. «Однако экономике не хватает не только “синих”, но и “белых воротничков”. В условиях кадрового дефицита российский бизнес и экономика в целом продолжат испытывать ограничения в развитии», — подытожила Трубникова.