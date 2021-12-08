Инфляция в России поставила рекорд за шесть лет

По итогам ноября инфляция в России достигла 8,4 процента в годовом выражении, что стало максимумом с января 2016 года, то есть почти за шесть лет. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает Минэкономразвития в докладе о текущей ценовой ситуации от 8 декабря (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Продовольственная инфляция, включающая алкогольные напитки. незначительно снизилась, но осталась выше среднего уровня — 10,81 процента против 10,89 процента в октябре.

Сильнее всего в ноябре по отношению к октябрю подорожали белокочанная капуста (8,2 процента), свежие огурцы (7,7 процента), свекла (7,6 процент), куриные яйца (5,8 процента) и гречка (5,6 процента). По сравнению с ноябрем 2020 года курятина стала дороже на 31,05 процента, куриные яйца — на 26,45 процента, плодоовощная продукция — на 19,4, процента, крупы и макаронные изделия — на 13,35 и 13,25 процента соответственно.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался у дизельного топлива и угля — 3,8 процента и 3,3 процента. Среди лекарств лидеры по инфляции бромгексин — 4 процента, настойку пустырника — 3,8 процента, валидол – на 2,5 процента.