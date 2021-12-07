Россияне рассказали, сколько тратят на благотворительность

В честь Международного дня волонтёра дочерняя компания Сбербанка «СберСтрахование жизни» совместно с финансовым маркетплейсом Sravni.ru выяснила, как часто россияне разных поколений[1] помогают другим и сколько денег тратят на это.

Три четверти россиян (74%) хотя бы раз в год направляют деньги на благотворительность. 37% респондентов делают это один-два раза в год, каждый пятый (20%) — ежемесячно, 17% — ежеквартально. Женщины жертвуют чаще и регулярнее, чем мужчины: в 80% случаев (против 60%). Зумеры и миллениалы либо воздерживаются от финансового участия в благотворительности (43% и 25% соответственно), либо направляют на это средства один-два раза в год (36% и 34%). Почти половина (46%) представителей поколения X жертвуют ежегодно, а каждый третий (30%) бумер делает это ежемесячно.

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Предпочтительный способ помощи для россиян — финансовая поддержка. 80% опрошенных назвали различные денежные суммы, которые они готовы ежегодно выделять из своего бюджета на благотворительность. Каждый пятый (20%) жертвует не более 1 тыс. рублей в год: об этом заявили 37% респондентов. Столько же (20%) направляет на эту цель до 3 тыс. рублей ежегодно. Четверть опрошенных жертвуют свыше 3 тыс. рублей в год. Женщины чаще готовы поделиться силами и временем: 21% против 16% у мужчин. Оказывать нематериальную помощь также предпочитают бумеры (57%) и зумеры (28%). Крупные денежные пожертвования (свыше 3 тыс. рублей ежегодно) выбирают миллениалы (30%).

41% россиян рассказали, что принимают участие в волонтёрских проектах, оказывая нематериальную помощь. Каждый пятый (19%) присоединяется к подобным проектам один-два раза в год. Активнее других в волонтёрских инициативах участие принимают представители поколения X: 23% делают это ежемесячно. 35% бумеров совершают добрые дела один-два раза в год.

Чем старше становится человек, тем больше он понимает, как важно отдавать. Причем речь не обязательно о деньгах, это могут быть другие ресурсы, например, время. Из нашего исследования мы видим, что 41% принимают участие в волонтерских проектах, это очень большая цифра!Нам также важно наблюдать тренд на благотворительность среди молодежи. Пусть процент участвующих пока небольшой, но здесь важнее динамика. В “СберСтрахование жизни” мы готовы предложить разные продукты, прежде всего, накопительного страхования, которые помогут каждому увереннее и эффективнее осуществлять свою миссию в области благотворительности

Генеральный директор «СберСтрахования жизни»

[1] В материале используется классификация, предложенная Pew Research Center:

— бумеры (1946–1964);

— поколение Х (1965–1980);

— поколение Y, или миллениалы (1981–1996);