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1 час назад

Названо число прошедших вакцинацию от гриппа россиян

Роспотребнадзор в публикации на своем сайте назвал число россиян, прошедших вакцинацию против гриппа. Прививку сделали почти 60 миллионов граждан или 40,7 процента населения страны.

Названо число прошедших вакцинацию от гриппа россиян
Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.comZamir Usmanov/ Globallookpress.com

«По состоянию на 4 декабря текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 59,46 миллиона человек, что составляет 40,7 процента от численности населения страны», — пояснили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Во всех субъектах России продолжается прививочная кампания против гриппа.

30 ноября доля граждан России, прошедших вакцинацию от гриппа, составляла 37,6 процента от численности населения или 54,9 миллиона человек. Эпидемические пороги заболеваемости были превышены в 46 регионах.

На 48-й неделе 2021 года (29 ноября — 5 декабря) в целом на территории России уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей неделей. Рост наблюдается в 56 регионах. Превышение недельных порогов заболеваемости наблюдается среди взрослых граждан и подростков.

Социология,Роспотребнадзор,
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