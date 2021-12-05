Треть россиян испытывают финансовые трудности до зарплаты

Опрос показал, что свыше трети россиян занимает деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Исследование проводили аналитики «Почта банка».
«34% опрошенных ответили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты, 40% иногда испытывают такие трудности, а 26% участников опроса рассказали, что никогда не сталкивались с такой проблемой», – цитирует данные исследования РИА Новости.
Занимают россияне обычно не более 10 тысяч рублей, показал опрос. В основном деньги берут с кредитных карт, около трети россиян предпочитают занимать у знакомых и друзей.
Ранее «СП» писала о том, что к Росстату есть масса вопросов – хотя бы потому, что зарплата в 54,5 тысячи рублей в действительности является средней величиной по стране.