Треть россиян испытывают финансовые трудности до зарплаты

Опрос показал, что свыше трети россиян занимает деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Исследование проводили аналитики «Почта банка».

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«34% опрошенных ответили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты, 40% иногда испытывают такие трудности, а 26% участников опроса рассказали, что никогда не сталкивались с такой проблемой», – цитирует данные исследования РИА Новости.

Занимают россияне обычно не более 10 тысяч рублей, показал опрос. В основном деньги берут с кредитных карт, около трети россиян предпочитают занимать у знакомых и друзей.