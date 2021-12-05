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5 часов назад

Треть россиян испытывают финансовые трудности до зарплаты

Опрос показал, что свыше трети россиян занимает деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Исследование проводили аналитики «Почта банка».

Треть россиян испытывают финансовые трудности до зарплаты
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«34% опрошенных ответили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты, 40% иногда испытывают такие трудности, а 26% участников опроса рассказали, что никогда не сталкивались с такой проблемой», – цитирует данные исследования РИА Новости.

Занимают россияне обычно не более 10 тысяч рублей, показал опрос. В основном деньги берут с кредитных карт, около трети россиян предпочитают занимать у знакомых и друзей.

Ранее «СП» писала о том, что к Росстату есть масса вопросов – хотя бы потому, что зарплата в 54,5 тысячи рублей в действительности является средней величиной по стране.

Социология,Росстат,РИА Новости,
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