Психологом в России может назваться каждый

В пандемию коронавируса россияне стали чаще обращаться к психологам. По оценкам экспертов, спрос на услуги этих специалистов вырос в среднем на 30 процентов. При этом российским законодательством оказание психологической помощи не регулируется. Это приводит к тому, что работать с сознанием людей может кто угодно. Появятся ли в стране законодательные ограничения для липовых специалистов и как не попасть к ним на приём, выясняла «Парламентская газета».

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В реабилитационных центрах, образовательных и медицинских организациях имеют право работать только психологи с высшим профильным образованием. Человека без такого диплома на работу туда не возьмут. Однако вне таких учреждений творится полный хаос. За считаные месяцы любой желающий может пройти какой-нибудь экспресс-курс, купить диплом и начать продавать свои услуги в Интернете. Эксперты считают, что, пока у нас не появится нормативная база в этой сфере, мошенники, которые выдают себя за психологов и наносят вред доверчивым клиентам, не будут за это нести никакой ответственности.

«Рынок психологов в России сегодня полностью дискредитирован, — сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. — В Европе, например, чтобы стать психологом, нужны годы обучения и годы работы под управлением опытного наставника. А у нас, по сути, этим могут заниматься люди даже без образования».

Башанкаев напомнил об одном из недавних вопиющих случаев. Популярный блогер и новоявленный психолог запустила онлайн-марафон для женщин, которые не могут забеременеть. Лечить бесплодие предприимчивая дама предлагала с помощью позитивного мышления и передачи «целительной энергии», которая благословляет бездетные пары.

Деятельность психологов должна быть регламентирована, заявил Башанкаев. В этом крайне заинтересовано и профессиональное сообщество: «Сейчас создана рабочая группа при Российском обществе психологов, которое возглавляет главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава, декан психологического факультета МГУ Юрий Зинченко. Они занимаются разработкой законопроекта о психологической помощи. Мы внимательно следим за их инициативой, потому что проблема очень актуальная и болезненная».

А как у них?

Во многих зарубежных странах психологическая помощь строится на понятных, записанных в законодательстве критериях. Например, профессия психолога лицензирована в США, Израиле, Великобритании, Германии, Канаде и ряде других государств.

Анализ международного опыта показывает важность и необходимость введения правового регулирования профессиональной деятельности психологов и в нашей стране, сказал «Парламентской газете» Юрий Зинченко. Особенно, если это касается социально уязвимых групп населения.

«Российское психологическое общество с 2014 года разрабатывает проект закона «О психологической помощи населению», — отметил специалист. — Сейчас он находится на финальной стадии проработки при поддержке Совета Федерации и других органов исполнительной власти. Для нас очень важно, чтобы этот закон учитывал все потребности граждан и регулировал права и обязанности психологов, оказывающих помощь людям в различных ситуациях. От качества психологической помощи сегодня зависит благополучие и стабильность нашего будущего».

Осторожно — липа

Чтобы не попасть в лапы лжепсихолога, нужно посмотреть на уровень его базового и дополнительного образования, изучить опыт работы, посоветовал Юрий Зинченко. Сегодня у нас активно развивается Российское психологическое общество, членами которого становятся только проверенные квалифицированные специалисты. На сайте РПО представлены полные портфолио всех членов сообщества. Отделения организации есть по всей стране, во всех регионах и субъектах, уточнил эксперт. Поэтому из любой точки страны можно обратиться за помощью, консультацией и поддержкой.