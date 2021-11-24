TikTok, лоукостеры и онлайн покупки: Сбер рассказал как изменились предпочтения «Ивановых»

Как показало традиционное исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, индекс продолжает показывать устойчивую позитивную динамику. Очередной опрос, проведённый в сентябре по итогам III кв. 2021 года, вновь зафиксировал улучшение настроения и повышение уверенности потребителей по сравнению с предыдущим кварталом – индекс вырос с минус 17% до минус 16%. В третьем квартале 2020 года он составлял минус 21%. Таким образом, налицо восстановление индекса потребительских настроений до среднего значения за 2015–2020 годы.

Чувствительность к уровню цен у россиян снизилась. Доля тех, для кого цена – важный фактор при выборе магазина, упала на 2 п. п. относительно предыдущего квартала до 64%. Онлайн-бизнес продолжает наращивать аудиторию. В третьем квартале мы обнаружили заметный рост доли опрошенных, которые за последние шесть месяце хотя бы раз покупали что-то онлайн, – на 19 п.п. до 81%. Особенно это актуально для небольших городов. Треть респондентов регулярно предпочитает заказывать еду вместо походов в магазины – это на 8 п.п. больше, чем кварталом ранее. Еще одно наблюдение – высокий интерес населения к фондовому рынку. Больше половины опрошенных россиян с открытыми брокерскими счетами или планирующих его открыть (52%) хотят увеличить вложения на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев

Видео дня

Руководитель SberCIB Investment Research

Больше всего Ивановы опасаются проблем со здоровьем

Картина опасений Ивановых почти не изменилась. Состояние здоровья по-прежнему беспокоит их больше всего (об этом заявили 60% респондентов — на 2 п. п. больше, чем в предыдущем квартале, но на 1 п. п. меньше, чем в III кв. 2020 года). Затем идёт инфляция (50% опрошенных — на 2 п. п. больше, чем в предыдущем квартале, и на 6 п. п. больше, чем годом ранее). Доля потребителей, опасающихся безработицы, за год уменьшилась на 7 п. п. (43%); при этом уровень безработицы среди опрошенных составил 12%, что близко к допандемическому значению. Доля обеспокоенных экономическим ростом и курсом рубля за год снизилась на 1 п. п. (30%) и 4 п. п. (20%) соответственно.

Уровень оценки бизнес-перспектив достиг максимума

На фоне снижения беспокойства по поводу безработицы индекс оценки бизнес-перспектив в III кв. 2021 достиг абсолютного максимума в 18%, повысившись на 7 п. п. относительно уровня III кв. 2020 года. Этому способствовало уменьшение (на 3 п. п. за год — до 12%) доли респондентов, ожидавших ухудшения финансового положения компании, в которой они работают, или её банкротства в будущем.

Средняя зарплата за год выросла на 8%

Исследование свидетельствует о повышении средней месячной зарплаты до 42,9 тыс. рублей в III кв. 2021 года — на 8% за год. Больше всего зарплаты выросли у респондентов, занятых в тяжёлой промышленности, службе такси, транспортном секторе и общественном питании (примерно на 30% по сравнению с III кв. 2020 года), а также в сельском хозяйстве (+27%) и розничной торговле (+22%). Вероятно, это связано с низкой базой сравнения в III кв. 2020 года и с повышением зарплат ввиду дефицита рабочей силы.

Средний размер сбережений на одного члена семьи составил 54,7 тыс. рублей

Отношение Ивановых к сбережениям улучшилось: по сравнению с III кв. 2020 года доля потребителей, которые считают текущую экономическую ситуацию благоприятной для формирования сбережений, выросла на 3 п. п., а тех, кто считает её неблагоприятной, — уменьшилась на 4 п. п. В абсолютном выражении средний размер сбережений в расчёте на одного члена семьи увеличился на 5,2% относительно предыдущего квартала — до 54,7 тыс. рублей. Между тем отношение сбережений к располагаемым доходам повысилось с 7,6% в II кв. 2021 года до 7,8% в III кв. 2021 года, что может быть связано с увеличением номинальных доходов.

На питание Ивановы тратят 38,1% доходов

Доля расходов на продукты питания в доходах Ивановых достигла 38,1% против 37,0% в III кв. 2020 года. Это означает, что население поддерживало расходы на продовольствие несмотря на ускоряющуюся инфляцию, хотя социальные выплаты, полученные в августе и сентябре этого года, помогли гражданам.

Чувствительность к уровню цен снизилась

Чувствительность респондентов к уровню цен за минувший квартал снизилась. Доля опрошенных, назвавших цену важным фактором при выборе магазина, упала на 2 п. п. относительно предыдущего квартала и III кв. 2020 года — до 64%. Поскольку опасения в связи с пандемией сохраняются, доля Ивановых, указавших на меры безопасности, скопление посетителей и очереди в качестве важных факторов при выборе магазина, не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом или немного выросла.

81% Ивановых совершали покупки онлайн в последние полгода

81% Ивановых совершали покупки онлайн в последние полгода (+19 п. п. за квартал). Особенно сильно (на 21 п. п.) выросла доля клиентов онлайн-магазинов в городах с населением меньше миллиона человек. Предпочтительным способом получения онлайн-заказов остаются пункты выдачи (69%, как и в марте 2021 года), тогда как курьерская доставка продолжает терять популярность: доля тех, кто ей пользуется, снизилась за квартал на 3 п. п., а в Москве — на 8 п. п.

31% Ивановых покупают продукты в интернете

Примерно 31% Ивановых отметили, что покупают продукты онлайн (+8 п. п. за квартал). Чаще всего они делают закупки в СберМаркете (36%). Самокат и Delivery Club упомянули по 32% опрошенных. Доля Яндекс.Go (включая Яндекс.Лавку и продукты от сторонних продавцов) составляет 25%.

Чаще всего Ивановы покупают продукты питания в Сети, когда им нужно сделать запланированный и крупный заказ или спонтанно купить еду (по 30%). В числе причин продуктового онлайн-шопинга Ивановы также называют закупки еды на ближайшие дни и приобретение товаров, которые трудно найти в традиционных магазинах. Основной фактор при выборе онлайн-магазина — это цена (36%), далее идут ассортимент и удобство доставки (по 22%).

Ивановы всё реже летают лоукостерами

Опрос показал, что темпы восстановления спроса на авиаперевозки снизились. Теперь Ивановы ожидают, что в ближайшие 12 месяцев они совершат на 3% больше авиаперелётов, чем планировали годом ранее, тогда как, согласно июньскому опросу, потребители планировали увеличить перелеты на 14%. Доля Ивановых, которые планируют только международные перелёты, в сентябре выросла до 40% по сравнению с 37% в июне. На наш взгляд, это связано с возобновлением перелётов в Турцию и другие страны.

Отраслевые данные также говорят об активизации международных перелётов. Доля пассажиров, перевезённых на международных рейсах российскими авиаперевозчиками в августе, увеличилась до 24%, тогда как в I полугодии 2021 года она составляла 13%. А поскольку в 2019 году на долю международных перевозок приходилось 43% совокупного пассажиропотока российских авиакомпаний, сохраняется потенциал для дальнейшего роста.

На фоне увеличения доли международных перелётов продолжила сокращаться доля Ивановых, летающих лоукостерами. Если в I кв. текущего года этот показатель составлял 64%, то в II кв. он снизился до 61%, а в III кв. — до 56%. Эксперты SberCIB связывают это с тем, что международные авиаперелёты сейчас в основном обслуживают обычные авиакомпании.

94,4% Ивановых зарегистрированы в соцсетях

У 94,4% Ивановых (пользователей интернета в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек) имеется профиль как минимум в одной социальной сети (этот показатель не изменился по сравнению с сентябрём 2020 года). Почти половина респондентов пользуется четырьмя и более соцсетями. В среднем Ивановы используют 3,5 соцсети. ВК остаётся самой популярной соцсетью в России: ежемесячно ею пользуются 74% Ивановых (это на 4,0 п. п. меньше, чем в сентябре 2020 года). Ежемесячное использование за прошедший квартал увеличилось только у двух соцсетей: Instagram (на 1,0 п. п. — до 56%) и TikTok (на 9,7 п. п. — до 30%).

У 15% Ивановых есть брокерский онлайн-счёт

Доля Ивановых с брокерским онлайн-счётом за квартал увеличилась с 14 до 15%. Ещё 25% респондентов отметили, что планируют открыть брокерский счёт (+2 п. п.). Доля совершающих операции ежедневно не изменилась по сравнению с июнем (15%), а доля Ивановых, не проявляющих активности, упала на 3 п. п. — до 23%.

Более половины респондентов с открытыми брокерскими счетами или планирующих открыть брокерский счёт (52% в сентябре 2021 года по сравнению с 55% в июне 2021-го) намереваются увеличить вложения на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев. Доля тех, кто не планирует дополнительных инвестиций, не превысила 18% (+1 п. п.).

Решающим фактором в пользу инвестиций на фондовом рынке выступают низкие процентные ставки по депозитам: об этом в сентябре сообщили 52% респондентов, (+ 1 п. п.). 59% опрошенных также отметили в качестве значимых факторов более высокую доходность инвестиций в ценные бумаги, а 56% — удобство открытия и ведения брокерского счёта в онлайн-режиме (в июне доля таких ответов составила 56% и 53% соответственно).

16% Ивановых имеют подписку СберПрайм или СберПрайм+

Из тех продуктов и услуг, которыми активно пользуются Ивановы в рамках экосистемы Сбера, наиболее широко используются программы лояльности, сервис онлайн-покупки продуктов и развлечения (52%, 33% и 26%). На сервисы Сбера подписаны 16% респондентов: 14% — на базовую программу СберПрайм, ещё 2% — на расширенную СберПрайм+.

20% Ивановых слышали о ESG

В SberCIB продолжают следить за уровнем осведомлённости Ивановых о проблемах ESG, который пока остаётся низким. Менее 4% опрошенных знают, что такое ESG, а 76% никогда не слышали о таких стандартах. Однако доля тех, кто слышал об ESG, увеличилась до 20%. В возрастной категории до 30 лет включительно осведомлённость выше: об ESG знают 5% респондентов, 24% слышали об этом термине, но не знают, что это такое, а 71% с ним незнакомы.