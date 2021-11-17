Патрушев и помощник Байдена Салливан договорились работать над доверием России и США

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, они договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона и повышением доверия между двумя странами.

«В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами», — говорится в сообщении Совбеза.

Их переговоры прошли «в конструктивном ключе» и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне, уточняется в пресс-релизе, который цитирует РИА Новости.