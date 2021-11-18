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Социологи оценили готовность россиян вакцинироваться от COVID

Ura.Ruиещё 4
43 минуты назад

Готовность россиян вакцинироваться выросла в два раза за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные исследователей из РАНХиГС о ходе прививочной компании против COVID.

Социологи оценили готовность россиян вакцинироваться от COVID
Фото: Денис Моргунов © URA.RUДенис Моргунов © URA.RU

Так, согласно отчету, к октябрю уровень вовлеченности взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза по сравнению с маем 2021 года: с 25,9% до 53,2%, передает «Коммерсант». Отмечается, что ставят прививку чаще всего люди с высшим образованием, старше 34 лет, имеющие работу.

При этом, по данным социологов, введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте на 7,7% увеличивает вероятность того, что сотрудник сделает прививку. Однако каждый четвертый опрошенный не собирается прививаться от коронавируса.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о введении QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Посещать их смогут только вакцинированные граждане. Власти уточнили, что это экстренная мера по борьбе с коронавирусом. Если поправки примут, то QR-коды будут действовать повсеместно с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. Россияне смогут использовать сертификаты как в электронной, так и в бумажной форме. Помимо сайта госуслуг, их можно получить в МФЦ, передает «Национальная служба новостей».

Социология,Соцсети,QR-код,РАНХиГС,Госдума,Правительство РФ,
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