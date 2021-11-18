Социологи оценили готовность россиян вакцинироваться от COVID

Готовность россиян вакцинироваться выросла в два раза за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные исследователей из РАНХиГС о ходе прививочной компании против COVID.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU Денис Моргунов © URA.RU

Так, согласно отчету, к октябрю уровень вовлеченности взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза по сравнению с маем 2021 года: с 25,9% до 53,2%, передает «Коммерсант». Отмечается, что ставят прививку чаще всего люди с высшим образованием, старше 34 лет, имеющие работу.

При этом, по данным социологов, введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте на 7,7% увеличивает вероятность того, что сотрудник сделает прививку. Однако каждый четвертый опрошенный не собирается прививаться от коронавируса.