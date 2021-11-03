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В России резко вырос спрос на жилье

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

В России резко вырос спрос на жилье
Фото: Валерий Мельников / РИА НовостиВалерий Мельников / РИА Новости

Отмечается, что за последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39 процентов, на вторичку — на 11,9 процента. Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции. Он добавил, что за счет перевода ряда процессов в онлайн высокая активность на рынке недвижимости наблюдается и в первые дни ограничений.

Заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов в свою очередь сообщил, что спрос на квартиры в конце октября — начале ноября связан с повышением ключевой ставки 22 октября с 6,75 до 7,5 процента. По его словам, россияне стараются взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям, пока банки не пересмотрели ставки. Также на активизацию спроса повлиял инфляционный прогноз Банка России, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что главными покупателями недвижимости в столичном деловом центре «Москва-Сити» без учета жителей Москвы и Подмосковья в сентябре-октябре 2021 года назвали жителей Нижнего Новгорода. Доля запросов от них достигла почти 10,4 процента. С января-февраля 2021 года доля запросов от нижегородцев выросла в 2,5 раза.

Социология,Общество,Сергей Зайцев,Алексей Ионов,Центральный банк России,
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