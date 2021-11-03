В России резко вырос спрос на жилье

После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

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Отмечается, что за последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39 процентов, на вторичку — на 11,9 процента. Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции. Он добавил, что за счет перевода ряда процессов в онлайн высокая активность на рынке недвижимости наблюдается и в первые дни ограничений.

Заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов в свою очередь сообщил, что спрос на квартиры в конце октября — начале ноября связан с повышением ключевой ставки 22 октября с 6,75 до 7,5 процента. По его словам, россияне стараются взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям, пока банки не пересмотрели ставки. Также на активизацию спроса повлиял инфляционный прогноз Банка России, добавил эксперт.