Дистанционная занятость усугубила неравенство полов

Расширение дистанционной занятости в период пандемии привел к росту затрат времени на домашний труд у женщин и, наоборот, их снижение у мужчин. В связи с этим усугубляется проблема неравенства полов. Этим мнением поделились авторы исследования международного кадрового агентства Kelly Services «Стеклянный потолок: равноправие для женщин не для галочки».

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Согласно опросу, большинство женщин (75%) признались, что чувствуют ограничения в своей карьере из-за своей традиционной социальной роли и необходимости уделять семье больше времени, чем мужчины, — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование агентства Kelly Services. Согласно их данных, за последние четыре года число женщин, считающих так, увеличилось на 12%.

Исследование МГУ и МГИМО «Домашний труд во время пандемии: опыт России» показало, что переход женщин к удаленной работе привел к увеличению временных затрат на домашние дела. В то же время, у мужчин такая нагрузка отсутствует.