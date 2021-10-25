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Дистанционная занятость усугубляет неравенство полов

Ura.Ru
41 минуту назад

Расширение дистанционной занятости в период пандемии привел к росту затрат времени на домашний труд у женщин и, наоборот, их снижение у мужчин. В связи с этим усугубляется проблема неравенства полов. Этим мнением поделились авторы исследования международного кадрового агентства Kelly Services «Стеклянный потолок: равноправие для женщин не для галочки».

Дистанционная занятость усугубила неравенство полов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно опросу, большинство женщин (75%) признались, что чувствуют ограничения в своей карьере из-за своей традиционной социальной роли и необходимости уделять семье больше времени, чем мужчины, — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование агентства Kelly Services. Согласно их данных, за последние четыре года число женщин, считающих так, увеличилось на 12%.

Исследование МГУ и МГИМО «Домашний труд во время пандемии: опыт России» показало, что переход женщин к удаленной работе привел к увеличению временных затрат на домашние дела. В то же время, у мужчин такая нагрузка отсутствует.

Президент Владимир Путин установил нерабочие дни в России в период с 30 октября по 7 ноября включительно. В Санкт-Петербурге власти приказали приостановить работу фитнес-центров, бассейнов, аквапарков и океанариумов.

Социология,Общество,Владимир Путин,МГИМО,МГУ,
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