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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к переписи населения

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, по результатам которого выяснилось, как россияне относятся к Всероссийской переписи населения и будут ли принимать в ней участие. Данные опроса опубликованы на сайте центра.

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к переписи населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно итогам исследования, большинство россиян (74%) знают о проходящей в стране переписи, "хорошо знают" об этом — 41% сограждан, а 33% ответили, что "что-то слышали".

Подавляющее большинство респондентов — 85% — планируют принять участие в этом мероприятии, при этом 43% сказали, что точно приняли такое решение. Из них 43% опрошенных будут ждать визита переписчика дома, 41% — примут участие в переписи онлайн, а 9% посетят переписной участок.

Между тем 8% россиян заявили, что не намерены участвовать в этом событии.

Большинство сограждан (89%) выразили мнение, что проведение переписи населения необходимо, 7% респондентов не считают проведение переписи необходимым мероприятием. Кроме того, большинство россиян (81%) ответили, что им будут интересны итоги переписи. Всероссийская перепись населения проходит во всех регионах России с 15 октября по 14 ноября. В этом году перепись впервые состоится в цифровом формате.

Социология,Общество,ВЦИОМ,
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