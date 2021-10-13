Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся

— Работая с такими долгами на стадии образования просрочки, кредиторы видят, что проблема заключается не только в финансовых трудностях, но и в том, что супруги не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. Кроме того, в подобных ситуациях заемщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах, — добавил управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.