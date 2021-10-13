В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 3 балла
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.30
Войти в почту

Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся

Вечерняя Москва
38 минут назад

Ипотечные заемщики в России разводятся в разы меньше среднего показателя по стране. Их количество не превышает 5 процентов. Отмечается, что решение о разводе негативно сказывается на платежной дисциплине клиентов. Это следует из данных исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся
Фото: ТАССТАСС

— На сегодня порядка 50% ипотечных заёмщиков — это люди находящиеся в браке — в абсолютном значении их количество достигает более 1,5 миллиона. Более того большинство из них оформили обременение спустя несколько лет после заключения брака и после появления у них детей, — говорится в исследовании.

Каждый второй брак в России заканчивается разводом, к такому выводу приводят последние данные социологических опросов. На текущий момент, как минимум, 45-75 тысяч ипотечных заёмщиков находится в разводе или в процессе бракоразвода, передает РИА Новости слова экспертов.

— Работая с такими долгами на стадии образования просрочки, кредиторы видят, что проблема заключается не только в финансовых трудностях, но и в том, что супруги не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. Кроме того, в подобных ситуациях заемщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах, — добавил управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.

6 октября стало известно, что в январе–августе текущего года жители Москвы получили 5376 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 35,8 миллиарда рублей. Таким образом, столица стала лидером среди других регионов России. На нее приходится 22 процента от общего объема выданных кредитов.

Социология,Общество,Павел Михмель,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители