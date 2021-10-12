Путин назвал низкие доходы главным врагом России

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы нового, восьмого созыва. Глава государства затронул темы низких доходов миллионов россиян, высокой инфляции, борьбы с коронавирусом, вакцинации, а также проблемы образования, жилищной политики и экологической обстановки. Первое заседание новой Госдумы состоялось 12 октября, по его итогам спикером парламента переизбрали Вячеслава Володина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Инфляция поедает доходы

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Путин заявил, что главная беда страны заключается в низких доходах россиян.

«У нашей страны, а значит, у нас всех, много общих сложных вызовов, и повторю: главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — отметил президент.

По его словам, в стране необходимо как можно скорее сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — «начиная с момента, когда будущая мама ещё только ждёт малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы». Путин объяснил, что работа в этом направлении поэтапна, но ни один шаг не должен оставаться без финансирования.

Президент отметил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Он выразил обеспокоенность тем, что это сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения. Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%.

«Предлагаю уже с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — добавил Путин.

По словам российского лидера, в бюджете достаточно средств для того, чтобы индексировать социальные выплаты по фактической, а не по прогнозной инфляции.

Глава государства отметил важность того, чтобы законодательные инициативы депутатов увязывались с национальными целями развития. Все должны действовать «ради общего блага», подчеркнул Путин.

Также президент поручил правительству за месяц разработать дополнительные меры поддержки граждан в условиях повышенной инфляции.

Дети и старшее поколение

Около 41,5 трлн рублей направят на социальную поддержку граждан России в ближайшие три года, сообщил депутатам Путин.

«Крупнейшая бюджетная статья — социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», — пояснил президент.

Никуда не деться от коронавируса

Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России.

«Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией — куда от неё деться сегодня, борьба продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идёт рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжёлого течения болезни может вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать её темпы», — подчеркнул Путин.

Президент призвал депутатов активно, но терпеливо объяснять гражданам необходимость вакцинации, в том числе в СМИ, чтобы люди прислушались к рекомендациям и советам.

«Нам нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни», — напомнил лидер страны.

Другие проблемы

Глава государства также призвал депутатов обратить особое внимание на решение острых проблем в здравоохранении, образовании, жилье и экологии.

«Особого внимания требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии», — указал президент.

Путин добавил, что решение этих и множества других задач «в огромной степени зависит от эффективности деятельности Госдумы — высшего представительного органа власти страны».

Уверенность в завтрашнем дне

Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва смогут обеспечить уверенность россиян в завтрашнем дне.

«У нас есть хороший повод поблагодарить граждан России за активность в ходе избирательной кампании, за активную жизненную позицию, сказать им спасибо за доверие, которое они оказывают власти, кандидатам в депутаты, сегодняшним депутатам Госдумы», — сказал он.

По словам российского лидера, россияне рассчитывают, что все уровни власти будут делать всё, что от них зависит, чтобы решать задачи, стоящие перед страной.

«Как раньше говорили, не побоюсь этого штампа, уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что вы сделаете для этого всё, что в ваших силах», — указал Путин.

Президент напомнил о важности поддерживания постоянной связи с избирателями и общения по самым разным вопросам, даже не входящим в компетенцию конкретных парламентариев. Он призвал не забывать, что депутаты — «прежде всего народные избранники», на которых надеются.

Завершая приветственное слово, Путин пожелал членам Госдумы успешной работы.