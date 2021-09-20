Баженов, Толстой и Саблин лидируют в одномандатных округах на выборах в Госдуму в Москве

Так, в избирательном округе 196 после обработки 84,7% протоколов Баженов получает 38,4% голосов. В избирательном округе 199 после обработки 53,9% протоколов у Толстого 46,1% голосов. В избирательном округе 202 после обработки 70,8% протоколов Саблин получает 41,9% голосов.

Ранее руководитель штаба Алексей Венедиктов сообщил, что все данные онлайн-голосования по одномандатным округам в Госдуму загружены. Сейчас в статистике отображается результат обработки как электронных, так и - по мере поступления - бумажных бюллетеней.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.