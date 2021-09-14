Исследование Rambler&Co: 46% россиян интересуются дополнительным обучением

Согласно опросу, самым популярным форматом оказались курсы длительностью в несколько месяцев.

Медиахолдинг Rambler&Co выяснил, насколько сильна тяга к саморазвитию в России и какие форматы обучения пользуются популярностью.

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По данным опроса, 41% опрошенных россиян уже прошли хотя бы один обучающий курс. 26% пользовались образовательными услугами несколько раз, 5% планируют это сделать. Остальные не занимались самостоятельной учёбой.

Самым предпочтительным форматом обучения оказались курсы занятий, рассчитанные на несколько месяцев, – их выбрали 39% потенциальных слушателей. 22% хотят повысить свой уровень компетенций ещё быстрее – с помощью тренинга на несколько уроков. 16% готовы получить полноценное дополнительное образование за 1-2 года, 13% закладывают на саморазвитие не больше года.

Большинство (46%) отметили, что постоянно испытывают потребность в новых знаниях. Каждый четвертый занимается саморазвитием по профессиональной необходимости, 15% хотели бы учиться новому, но не успевают, 14% хватает своего «багажа знаний».

Среди самых популярных способов саморазвития лидирует чтение – 35% респондентов в качестве источников информации указали традиционные и онлайн-книги. 23% опрошенных россиян предпочитают видеоуроки. Для прохождения полноценных учебных программ 18% выбирают онлайн-курсы, каждый десятый – офлайн-курсы. 9% посещают семинары и конференции, 5% слушают образовательные подкасты.

Большинство (41%) готовы к компромиссу – платить за саморазвитие, но выборочно. 31% могут всю необходимую информацию для прокачки навыков найти бесплатно. 21% россиян считают, что дополнительное обучение специалиста должен спонсировать работодатель. Только 7% уверены, что бесплатно новые навыки приобрести нельзя.

Больше половины опрошенных (54%) высказались, что на учебных курсах им подходит гибридный формат – очное посещение и удалённое обучение. 27% проголосовали только за онлайн и почти пятая часть (19%) – только за офлайн.