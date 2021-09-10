Долго и счастливо: россияне считают «нормальным» и «достойным» жить почти до 90 лет

Желаемая продолжительность жизни сейчас составляет в России в среднем 87,6 года, выяснил СберНПФ, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек. При этом большинство граждан (88%) считают долгую и активную жизнь источником счастья.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность жизни они считают «нормальной» и «достойной». Выяснилось, что запросы россиян выросли по сравнению с летом 2019 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование: два года назад средняя желаемая продолжительность жизни составляла 86,7 года, а сейчас — 87,6 года.

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Мужчины хотят жить дольше — в среднем до 88,3 года (женщины — 86,9 года). Запрос на долголетие увеличивается с возрастом (40–50-летние россияне собираются дожить до 90,3 года, а 18–30-летние — только до 88,3 года), а также с достатком: представители среднего класса (самооценка уровня дохода «Могу купить новый автомобиль, но не квартиру») планируют дожить до 91,3 года, а россияне, которые «хорошо питаются, могут приобрести предметы первой необходимости», — до 85,8 года.

Больше всех в стране о долголетии мечтают москвичи. Средняя желаемая продолжительность жизни в столице составляет 91,3 года. За москвичами следуют томичи (90,2 года) и махачкалинцы (90,1 года). В топ-10 российских городов с самой высокой продолжительностью жизни также вошли Санкт-Петербург (90,1 года), Екатеринбург (89,7 года), Пермь (89,7 года), Кемерово (89,6 года), Новосибирск (89,6 года), Иркутск (89,3 года) и Омск (89,1 года). Два года назад в топ-5 регионов по стремлению к долголетию помимо Москвы входили Севастополь, Омск, Оренбург и Санкт-Петербург.

88% россиян считают, что долгая и активная жизнь является источником долголетия. Больше всего таких респондентов среди молодёжи (18–30 лет, 92%), людей с неоконченным высшим образованием (95%) и граждан, которые могут позволить себе купить новый автомобиль (96%).

Больше всех ценят долголетие жители Уфы (97%), Махачкалы (96%), Кемерова (96%), Омска (95%), Липецка (95%), Казани (95%), Самары (93%), Хабаровска (93%), Новокузнецка (92%) и Перми (92%).

Россияне понимают, что достижение активного долголетия невозможно без определённых усилий. Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 59% говорят, что очень важно не терять связи с семьёй, друзьями и знакомыми, а 57% — о необходимости занятий спортом или фитнесом. Но одного ЗОЖ для счастливого долголетия недостаточно, нужно позаботиться и о формировании здоровых финансовых привычек. Самостоятельные пенсионные накопления, отложенные, например, на индивидуальный пенсионный план (ИПП), сделают жизнь не только долгой, но и комфортной. А наш специальный цифровой сервис в СберБанк Онлайн (раздел «Инвестиции и пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»), который отражает реальный размер страховой и накопительной пенсии на сегодняшний день, покажет, с какой отметки нужно начинать делать сбережения.

Генеральный директор СберНПФ

Счастливое долголетие без самостоятельных накоплений действительно проблематично. Исследование СберНПФ показало, что после выхода на пенсию россияне хотели бы иметь средний душевой доход на уровне 56,3 тыс. рублей в месяц. Выше уровень желаемого дохода у москвичей (74,9 тыс. рублей в месяц), петербуржцев (68,3 тыс. рублей), хабаровчан (64,8 тыс. рублей), жителей Казани (64,1 тыс. рублей) и Набережных Челнов (63 тыс. рублей).