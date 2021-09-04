Фальков объяснил прчину «непоступления» стобалльников в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу связал «непоступление» абитуриентов, набравших высокие баллы на едином госэкзамене, в вузы на бюджетные места не с заданиями ЕГЭ, а с их интересом к поступлению лишь в ограниченное число учебных заведений.

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«Вы знаете, это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших ведущих российских университетов», — сказал глава ведомства.

По его словам, такая ситуация повторяется уже на протяжении нескольких лет из-за того, что хорошее образование сконцентрировано в небольшом количестве университетов. Бороться с данным феноменом он предложил путем создания в стране 50-70 вузов с достойным образованием мирового класса, а также посредством ужесточения правил отбора олимпиадников.

Ранее Минобрнауки сообщало, что в некоторых университетах число абитуриентов, имеющих право на зачисление вне конкурса, превысило число установленных бюджетных мест. Вузами было принято решение о зачислении поступающих олимпиадников за счет средств университета.