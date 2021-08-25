Эксперты рассказали, какие электронные книги россияне покупали летом

Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли на 28% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование книжного сервиса "ЛитРес". Самой популярной книгой стал триллер "Глазами жертвы" израильского писателя Майка Омера.
Топ-5 популярных книг:
1. "Глазами жертвы" - Майк Омер (Израиль).
2. "Предел" - Сергей Лукьяненко (Россия).
3. "Тот, кто ловит мотыльков" - Елена Михалкова (Россия).
4. "Самый богатый человек в Вавилоне" - Джордж Самюэль Клейсон (США).
5. "Пять языков любви" - Гэри Чепмен (США).
"Что касается жанров, то этим летом россияне наиболее активно читали и слушали фэнтези и фантастику, книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности, а также детективы и любовные романы", - рассказали в пресс-службе сервиса.
Ранее опрос медиахолдинга Rambler&Co показал, что более половины россиян (52%) предпочитают легально приобретать книги. Речь идет о покупке в магазинах или на сайтах, книгообмене. Однако 43% опрошенных перед покупкой проверяют, есть ли в интернете бесплатная версия. Свыше половины при этом заявили, что читают бумажные книги (55%). Электронные версии предпочитают 26% читателей, аудиокниги - 7%. 11% выбирают все доступные форматы, но делают это в зависимости от конкретного произведения. l