Эксперты рассказали, какие электронные книги россияне покупали летом

Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли на 28% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование книжного сервиса "ЛитРес". Самой популярной книгой стал триллер "Глазами жертвы" израильского писателя Майка Омера.

Топ-5 популярных книг:

1. "Глазами жертвы" - Майк Омер (Израиль).

3. "Тот, кто ловит мотыльков" - Елена Михалкова (Россия).

4. "Самый богатый человек в Вавилоне" - Джордж Самюэль Клейсон (США).

5. "Пять языков любви" - Гэри Чепмен (США).

"Что касается жанров, то этим летом россияне наиболее активно читали и слушали фэнтези и фантастику, книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности, а также детективы и любовные романы", - рассказали в пресс-службе сервиса.