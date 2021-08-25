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Эксперты рассказали, какие электронные книги россияне покупали летом

Газета.Ru
10 часов назад

Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли на 28% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование книжного сервиса "ЛитРес". Самой популярной книгой стал триллер "Глазами жертвы" израильского писателя Майка Омера.

Эксперты рассказали, какие электронные книги россияне покупали летом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Топ-5 популярных книг:

1. "Глазами жертвы" - Майк Омер (Израиль).

2. "Предел" - Сергей Лукьяненко (Россия).

3. "Тот, кто ловит мотыльков" - Елена Михалкова (Россия).

4. "Самый богатый человек в Вавилоне" - Джордж Самюэль Клейсон (США).

5. "Пять языков любви" - Гэри Чепмен (США).

"Что касается жанров, то этим летом россияне наиболее активно читали и слушали фэнтези и фантастику, книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности, а также детективы и любовные романы", - рассказали в пресс-службе сервиса.

Ранее опрос медиахолдинга Rambler&Co показал, что более половины россиян (52%) предпочитают легально приобретать книги. Речь идет о покупке в магазинах или на сайтах, книгообмене. Однако 43% опрошенных перед покупкой проверяют, есть ли в интернете бесплатная версия. Свыше половины при этом заявили, что читают бумажные книги (55%). Электронные версии предпочитают 26% читателей, аудиокниги - 7%. 11% выбирают все доступные форматы, но делают это в зависимости от конкретного произведения. l

Социология,Елена Михалкова,Сергей Лукьяненко,Рамблер,Россия,Израиль,
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