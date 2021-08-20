Названы «убийцы» населения Украины

Украинцев становится меньше за счёт роста смертности и серьёзного снижения рождаемости. Смертность почти в два раза превышает рождаемость. Об этом со ссылкой на отчёт Госстата за первое полугодие 2021 года сообщает antifashist:

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

«За 6 месяцев уровень смертности на Украине вырос на 21,6% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. С начала года население Украины сократилось на 349 тысяч человек, из них — почти тысяча детей до одного года. Родилось 132 тысячи человек, что на 7 тысяч меньше, чем за аналогичный период год назад.

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Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2021 года, общая численность населения Украины оценивается в 41,3 миллиона человек. Вопрос спорный, так как последний раз перепись в стране проводилась в 2001 году, тогда на Украине проживали 48 миллионов человек. За год до событий на майдане, согласно данным статистики, этот показатель снизился до 45,3 миллиона.

По некоторым данным, сейчас на Украине проживает 37,2 миллиона граждан. Такая разница объясняется тем, что в данном случае власти не стали учитывать граждан, проживающих в Крыму и республиках Донбасса, а также тех украинцев, которые большую часть времени проводят за рубежом.

Можно списать уменьшение численности украинцев на коронавирусную эпидемию: в самые пиковые периоды смертность от COVID-19 составляла по 7 10 тысяч человек в месяц, а то и больше.

Однако реальными причинами «убыли» являются, прежде всего, бедность, массовая миграция, деградация медицины, автором которой является Уляна Супрун, и кризис рождаемости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что за тридцать лет независимости количество Украины сократилось на 20 миллионов человек, сообщил сайт News Front.

И проблема в том, что ситуация никак не улучшается, а становится ещё хуже. Из-за плохой демографической ситуации на Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью, отмечал советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

Тем временем, активист правозащитного движения Андрей Манчук считает, что Украина стала чем-то вроде черной дыры континента.

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак считает, за границу выезжают наиболее трудоспособные и активные граждане Украины.

По оценке первого заместителя председателя «Боевого братства», депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, так называемая реформа Ульяны Супрун, гражданки США, по американским лекалам изначально провозглашала своей целью «декоммунизацию здравоохранения», вплоть до «декоммунизации домашних аптечек», из которых предписывалось изгнать мазь Вишневского и зеленку.