В России создали платформу для поиска идеальной работы

Специалисты Университета Национальной технологической инициативы («Университет 20.35») создали платформу, которая поможет людям найти идеальную работу, сообщили «Известия». Алгоритмы системы подбирают подходящие вакансии после анализа рынка труда, характеристик соискателя и корпоративной культуры в тех или иных компаниях. Эксперты усомнились в успехе сервиса в реальной жизни. Первый этап поиска идеальной работы на платформе российских исследователей — изучение ситуации на рынке труда. Алгоритм анализирует (iz.ru/1206798/olga-kolentcova/ne-v-sluzhbu-v-rossii-sozdali-algoritm-poiska-idealnoi-raboty) свежие вакансии с открытых сайтов, чтобы определить, какой вид занятости сейчас востребован. Все данные система покажет на карте России, чтобы пользователь смог увидеть спрос на конкретные специальности по регионам и уровень зарплат. Сервис также заточен на изучение ценностей человека, который ищет работу, его этические и моральные нормы, представления о «прекрасном». Система анализирует и другие данные о человеке: место учёбы, место работы, умения, социальные связи. Полное прохождение тестирования занимает час. Затем алгоритмы сопоставляют навыки и характеристики соискателя с предложениями на рынке труда. «У нас есть анализ того, какие "мягкие" навыки нужны в каких профессиональных областях и какие ценности лучше реализуются в каких компаниях. Для этого мы компании тестируем на предмет корпоративной культуры. Это очень важный момент: чтобы человек в компании был плодотворен, он должен быть там счастлив. А будет счастлив он тогда, когда попадёт в свою зону комфорта и развития», — рассказал разработчик платформы, руководитель дирекции сервисов «Развитие на основе данных» университета Андрей Комиссаров. Помимо оптимальных вакансий, платформа подскажет пользователю, какие навыки ему стоит повысить или приобрести, чтобы получить работу мечты. По словам разработчиков, алгоритмы даже смогут предложить вакансии, с высокой долей вероятности отвечающие навыкам человека, но о которых он сам не знает. В качестве примера исследователи привели профессию физика-ядерщика — такой специалист часто занимается анализом данных, но не подозревает, что способен работать в сфере науки. Разработчики пока тестируют сервис. После этого проект запустят как коммерческий. Эксперты скептически отнеслись к идее поиска идеального рабочего места. Глава направления анализа данных hh.ru Александр Сидоров отметил, что рассчитывать на подобные технологии недальновидно, поскольку на эту работу нельзя будет устроиться или адаптировать её под себя, чтобы расти и развиваться, обеспечивать семью и т. д. Россияне работой недовольны Опрос, проведённый сервисом «Работа.ру», показал, что большинство россиян недовольны своей работой, передал (tass.ru/ekonomika/12131871) ТАСС. В основном российских граждан не устраивают: низкие зарплаты (77%); отсутствие карьерных перспектив (42%); режим работы (24%); руководство компании (20%). Работа устраивает лишь 23% опрошенных. Чаще всего своей занятостью удовлетворены работники сфер производства и промышленности (17%), транспорта и логистики (11%), IT (9%), образования (8%) и медицины (6%). Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .