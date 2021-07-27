В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россияне назвали лучший город для работы летом

Газета.Ruиещё 2
23 минуты назад

Более 40% россиян назвали Москву лучшим городом для работы летом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру".

Назван лучший город для работы летом
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Самыми популярными городами для работы в летний период стали Москва (41% голосов), Сочи (30%), Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%)", - уточняется в исследовании.

Опрошенных в Москве чаще всего привлекает заработная плата - так ответили 54%. Около трети респондентов отметили широкий выбор и большое число открытых вакансий в столице. Петербург россияне также выбирали из-за большого количества открытых вакансий - эту причину указали 51% опрошенных.

В Сочи и Краснодаре россияне хотели бы работать летом из-за хорошего климата и популярных сезонных предложений о трудоустройстве. Кроме того, доступность рекреационных ресурсов в Сочи отметили 45%, а в Краснодаре - 42%. Ростов-на-Дону также привлекает респондентов большим количеством сезонных вакансий и приятным климатом.

Исследование проводилось в июле текущего года во всех округах России, в нем участвовало свыше пяти тысяч человек старше 18 лет. Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.

Социология,Общество,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,Москва,Казань,Сочи,Краснодар,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители