Назван лучший город для работы летом

Более 40% россиян назвали Москву лучшим городом для работы летом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру".

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"Самыми популярными городами для работы в летний период стали Москва (41% голосов), Сочи (30%), Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%)", - уточняется в исследовании.

Опрошенных в Москве чаще всего привлекает заработная плата - так ответили 54%. Около трети респондентов отметили широкий выбор и большое число открытых вакансий в столице. Петербург россияне также выбирали из-за большого количества открытых вакансий - эту причину указали 51% опрошенных.

В Сочи и Краснодаре россияне хотели бы работать летом из-за хорошего климата и популярных сезонных предложений о трудоустройстве. Кроме того, доступность рекреационных ресурсов в Сочи отметили 45%, а в Краснодаре - 42%. Ростов-на-Дону также привлекает респондентов большим количеством сезонных вакансий и приятным климатом.