ВЦИОМ: Большинство россиян уверены, что ВМФ защитит морские границы

Подавляющее большинство - 84 процента россиян - уверены в том, что военно-морской флот РФ защитит морские границы страны при реальной военной угрозе.

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Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ, подготовленные центром ко Дню ВМФ, отмечаемого 25 июля. При этом 6 процентов сказали, сто ВМФ не способен защитить границы, остальные затруднились с ответом. Такой расклад мнений сохраняется последние два года - 87 процентов против 6 процентов в 2019 году. Характерно то, что за последние 16 лет существенно выросло соотношение тех, кто уверен в возможностях и превосходстве военно-морского флота России (70 процентов в 2005, что на 14 процентов больше, чем в 2003 году).

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Одним из событийных поводов для социологического исследования ВЦИОМ послужило сообщение минобороны РФ от 23 июня, когда стало известно о вторжении эсминца Великобритании в территориальные воды России в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу.

В Минобороны действия экипажа корабля назвали "грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву". Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По итогам опроса ВЦИОМ, 68 процентов опрошенных считает, что российские военные моряки действовали адекватно ситуации, 18 процентов их действия назвали "слишком мягкими", 5 процентов "слишком жесткими".

При этом 44 процента опрошенных полагают, что за последние несколько лет флоту стало сложнее выполнять задачи по охране морских границ, 16 процентов придерживаются обратного мнения, 20 процентов не увидели перемен в сложности и уровне задач для флота. Еще 35 процентов разделяют оценки о том, что на флоте служить сложнее, чем в других Вооруженных силах. 8 процентов не согласны с этой точкой зрения.

Наоборот, они считают, что на флоте служить легче. 32 процента высказали компромиссное мнение - "везде служить одинаково трудно". Среди тех, кто считает, что на флоте служить на флоте труднее, 24 процента назвали условия - "на море служить тяжелее", 14 процентов причину сложностей увидели во внешнеполитической обстановке, 13% - "сложная аппаратура на кораблях", 9 процентов - "опасностью затонуть".