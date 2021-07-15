ЮНИСЕФ: сотни тысяч россиян живут на грани голода

Ранее глава КПРФ
Гннадий Зюганов обвинил чиновников в обнищании граждан России и вымирании населения страны, пишет «Национальная служба новостей
». Позднее он посчитал виновным в нищете россиян олигархов
, которые не выделяют средства на поддержку экономики и не платят нормальные налоги. Постоянный представитель Всемирного банка
в России Рено Селигманн назвал способ победить бедность
в РФ. Он считает, что в стране необходимо реализовать программу гарантированного дохода. Селигманн подчеркнул, что 16% бедных россиян не охвачены социальными программами.