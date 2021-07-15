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ЮНИСЕФ: сотни тысяч россиян живут на грани голода

Ura.Ru
1 час назад
В России 400 тысяч человек находятся на грани голода. Об этом свидетельствует доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о продовольственной безопасности в мире за 2018—2020 годы.
ЮНИСЕФ: сотни тысяч россиян живут на грани голода
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RUАнастасия Яковлева © URA.RU
Согласно документу, около 400 тысяч россиян отнесены к группе «экстремальной уязвимости». Они вынуждены пропускать приемы пищи, ограничивать количество еды или не есть вообще. При этом количество граждан, которые находятся на грани голода, за последние годы снизилось. В 2014—2016 годах их насчитывалось около миллиона.
Еще 8,8 миллионов россиян не отказываются от приемов пищи, но вынуждены экономить на ней, покупая товары низкого качества. При этом по данным ЮНИСЕФ, в настоящий момент голодающих в России нет.
Ранее глава КПРФ Гннадий Зюганов обвинил чиновников в обнищании граждан России и вымирании населения страны, пишет «Национальная служба новостей». Позднее он посчитал виновным в нищете россиян олигархов, которые не выделяют средства на поддержку экономики и не платят нормальные налоги. Постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн назвал способ победить бедность в РФ. Он считает, что в стране необходимо реализовать программу гарантированного дохода. Селигманн подчеркнул, что 16% бедных россиян не охвачены социальными программами.
Социология,Общество,ЮНИСЕФ,Всемирный Банк,КПРФ,Россия,
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