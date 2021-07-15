ЮНИСЕФ: сотни тысяч россиян живут на грани голода

Согласно документу, около 400 тысяч россиян отнесены к группе «экстремальной уязвимости». Они вынуждены пропускать приемы пищи, ограничивать количество еды или не есть вообще. При этом количество граждан, которые находятся на грани голода, за последние годы снизилось. В 2014—2016 годах их насчитывалось около миллиона.