Россияне назвали сумму, необходимую им к рождению первенца

Граждане России
ответили на вопрос о том, какая сумма сбережений им необходима, чтобы комфортно себя чувствовать при рождении первенца. Оказалось, для многих россиян рождение малыша — довольно «дорогое удовольствие». По крайней мере, средняя сумма, в которую оценили соотечественники свои планируемые траты на первого ребенка, — 700 тысяч рублей. Интересно, что мужчины в среднем оценивали данный вид трат в большую сумму, чем женщины. 34% респондентов, отвечая на вопрос о накоплениях, необходимых к рождению первенца, назвали сумму до 300 тысяч рублей. 16% оценили эти траты в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. 3% опрошенных назвали сумму от 500 до 700 тысяч, а каждый пятый 21% заявил, что планирует накопить к рождению малыша накопить от 700 тысяч до 1 млн рублей. Еще 17% уверены, что рожать первенца стоит, имея в запасе сумму свыше 1 млн рублей, передают аналитики портала SuperJob . Фото: Depositphotos