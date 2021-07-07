Туроператоры резко снизили цены на путевки для россиян

Сложившуюся ситуацию участники рынка объясняют тем, что россияне стали откладывать покупку туров и операторы вынуждены снижать цены. Спрос на Турцию вопреки ожиданиям рынка оказался не ажиотажным. После всплеска бронирований наблюдается охлаждение — число туристов сократилось на 15%. Минимальная стоимость недельного тура сократилась на 17%, до 29 тысяч рублей.