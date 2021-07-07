Туроператоры резко снизили цены на путевки для россиян

«Горящие туры доступны с прошлой недели, скидки достигают 40%», — цитирует «Коммерсант» гендиректора Travelata.ru Станислава Сацука.
Сложившуюся ситуацию участники рынка объясняют тем, что россияне стали откладывать покупку туров и операторы вынуждены снижать цены. Спрос на Турцию вопреки ожиданиям рынка оказался не ажиотажным. После всплеска бронирований наблюдается охлаждение — число туристов сократилось на 15%. Минимальная стоимость недельного тура сократилась на 17%, до 29 тысяч рублей.
Эксперты видят в этой тенденции негативную сторону, так как ситуация может привести к массовому банкротству туроператоров. «Многие туры реализуются на регулярных рейсах, за продажу билетов на которые мы не получаем комиссию, работая фактически себе в убыток», — пояснил представитель Национальной сети туристических агентств Игорь Блинов.
Ранее сообщалось, что треть жителей РФ, планирующих летний отдых, выделяют на путешествия не более 60 тысяч рублей. 23,5% откладывают на отпуск 20—40 тысяч рублей, передает RT. Только 3,9% отдыхающих потратят от 80 до 100 тысяч рублей на человека.