Ученые встревожены: новые варианты COVID опережают вакцинацию

ВОЗ предупреждает, что вакцины «опережаются вариантами» коронавируса, а вариант Дельта теперь обнаружен уже в 98 странах. Предложения распространить прививки от СOVID на детей на Западе, по мнению экспертов, задержат внедрение вакцинации во всем мире и позволят смертоносным вариантам развиваться где-то еще.

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Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что богатые страны слишком медленно делятся вакцинами со странами с низким уровнем дохода, чтобы предотвратить распространение «дельта-варианта» COVID, рискуя миллионами жизней.

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Как пишет The Guardian, генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что совместное использование вакцин стало «лишь тонкой струйкой, которую опережают варианты», после того как выяснилось, что впервые обнаруженный в Индии вариант Дельта сейчас присутствует как минимум в 98 странах.

Предупреждение гендиректора ВОЗ прозвучало, когда дама Сара Гилберт , профессор Оксфорда, возглавлявшая группу разработчиков вакцины Oxford/AstraZeneca, призвала с осторожностью относиться к предложениям о вакцинации детей в Великобритании . «Мы должны сбалансировать то, что мы думаем о вакцинации детей в странах с высоким уровнем дохода, и вакцинации остального мира, потому что нам необходимо остановить передачу этого вируса во всем мире, – сказала она Observer. – Я очень беспокоюсь о вакцинах для всего остального мира, потому что нам нужно остановить передачу вируса и его дальнейшее развитие. Оно может дать нам новый вариант, с которым будет действительно сложно справиться».

Доктор Гебрейесус сказал, что мировые лидеры должны обеспечить вакцинацию не менее 10% людей во всех странах к концу сентября, чтобы защитить уязвимых людей и медицинских работников.

«Вариант Дельта опасен и продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения, – сказал гендиректор ВОЗ. – Дельта была обнаружена как минимум в 98 странах и быстро распространяется в странах с низким и высоким охватом вакцинацией. Мир должен на справедливой основе делиться защитным снаряжением, кислородом, тестами, лечением и вакцинами».

По его словам, к июлю следующего года 70% людей в каждой стране должны быть вакцинированы: «Это лучший способ замедлить пандемию, спасти жизни и стимулировать поистине глобальное восстановление экономики, а также предотвратить возобладание дальнейших опасных вариантов».

Эту точку зрения поддержал профессор Джеймс Нейсмит , директор Института Розалинды Франклин в Оксфорде: «Дельта собирается пройти через ЕС примерно так же, как здесь. К счастью, они тоже проводят вакцинацию очень быстрыми темпами и, как и Великобритания, вероятно, только что вышли из точки максимальной опасности, хотя лето будет тяжелым. Но поскольку вакцинировано так мало людей в развивающихся странах, их точка максимальной опасности впереди. Как только Дельта заработает, она очень быстро перегрузит системы здравоохранения, если ход вакцинации не улучшится. Подавляющее большинство систем здравоохранения придет к непропорциональному росту смертности, поскольку заканчивается кислород, выходят из строя медицинские работники и прекращается оказание другой помощи. Необходимо больше подумать о том, является ли вакцинация детей младшего возраста в богатых странах столь же важной и этически оправданной, как вакцинация ключевых работников и наиболее уязвимых групп населения в развивающихся странах».

По словам профессора Джеймса Нейсмита, на данный момент распространено 3 миллиарда вакцин, но странам с низким уровнем доходов нужны новые производственные центры: «Я призываю такие компании, как BioNTech, Pfizer и Moderna, поделиться своими ноу-хау, чтобы мы могли ускорить разработку новой продукции. Чем раньше мы начнем создавать больше центров вакцинации и увеличивать глобальный потенциал вакцинации, тем скорее мы сможем уменьшить количество смертельных исходов».

Ученые подчеркнули безотлагательность вакцинации во всем мире, потому что существующие вакцины уже менее эффективны против варианта Дельта, чем другие варианты коронавируса, а Дельта значительно более передается.

Дэвид Бауэр , руководитель группы лаборатории репликации РНК-вирусов в Институте Фрэнсиса Крика, утверждает:

«С точки зрения вирусологии все очень ясно: вариант Дельта вытеснит все другие варианты, существующие в настоящее время. Ему потребовалось около восьми недель, чтобы вытеснить вариант Альфа в Соединенном Королевстве, и теперь он уверенно движется к вытеснению варианта Бета в Южной Африке, и вы видите аналогичные экспоненциальные тенденции в Соединенных Штатах. Мы должны вакцинировать всех как можно быстрее, а затем определять группы, которые больше всего нуждаются в ревакцинации Нам нужно, чтобы все вакцинировались сейчас. Мы не все защищены, пока не будет защищен весь мир. Это может показаться идеализмом, но это не так: за всем этим стоит бессердечный и эгоистичный мотив».

Президент США Джо Байден предупредил, что, хотя в Америке COVID-19 отступает, последний вариант коронавируса вызывает особую озабоченность у тех, кто еще не прошел вакцинацию, – в то время как поставленные президентом цели, чтобы 70% взрослого населения США получили хотя бы одну прививку к празднику 4 июля, не оправдались.

За последнюю неделю число новых случаев коронавируса в США подскочило на 10% из-за распространения очень заразного варианта Дельта, особенно там, где уровень вакцинации низкий.

«Я обеспокоен тем, что люди, которые не были вакцинированы, имеют возможность заразиться этим вариантом и передать его другим людям, которые не были вакцинированы, – заявил Байден в пятницу. – Меня не волнует, что будет серьезная вспышка еще одна эпидемия по всей стране. Но я обеспокоен тем, что будут потеряны жизни».

По словам представителей общественного здравоохранения, подавляющее большинство американцев, умирающих от COVID-19, не вакцинированы. А директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски утверждает, что районы с низким уровнем вакцинации становятся очагами новых инфекций даже на фоне улучшения ситуации в стране в целом.

Почти 25% новых случаев инфицирования в США были связаны с «гиперпередаваемым» вариантом Дельта, впервые выявленным в Индии, по сравнению с 6% в июне.

По состоянию на 1 июля 66,8% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины. В общей сложности 54,6% всех американцев получили один или несколько уколов.

Вариант Дельта вызывает большую озабоченность и в Иране. Президент Исламской Республики Хасан Рухани выразил опасения, что страна столкнется с новой волной COVID-19 из-за вспышки варианта Дельта.

«Есть опасения, что мы находимся на пути к пятой волне по всей стране», – сказал Рухани на встрече иранской антивирусной рабочей группы, предупредив общественность быть осторожной в связи с проникновением в Иран варианта «Дельта».

COVID-19 унес жизни более 84 000 человек из более чем 3,2 миллиона случаев заражения в Иране, согласно официальным данным, которые, по признанию властей, не учитывают все случаи.