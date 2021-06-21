Названы самые пьющие регионы России

Московская область и Самыми «пьющими» регионами России в этом году стали Москва Санкт-Петербург . Данные по лидерам в потреблении алкоголя приводят «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Москвичи в I квартале текущего года выпили 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского и других спиртных напитков. В Московской области выпито 6 млн декалитров спиртного, в Санкт-Петербурге — 3,37 млн декалитров. Самыми непьющими регионами оказались Ингушетия Чечня и Чукотка.

В десятку регионов с минимальным потреблением алкоголя попали Тува (36,7 тыс. декалитров), НАО (37,4 тыс.), Карачаево-Черкесия (42,3 тыс.), Кабардино-Балкария (46 тыс.). Непьющими оказались Северная Осетия — Алания (49 тыс. декалитров), Калмыкия (67,2 тыс.) и ЕАО (86 тыс.).

По округам места распределились так: на первом месте ЦФО, где выпито 21 млн декалитров спиртного, затем идут ПФО — 12,16 млн, СЗФО — 9,17 млн.

На самом деле цифры показывают снижение потребления алкоголя, когда из-за коронавируса были введены ограничения на работу кафе, ресторанов, баров и продажу алкоголя населению. Эксперты при этом признают, что роста потребления алкоголя не было.

«Это удивительно! Тем более что весь средний класс, а это миллионов 20 потребителей, который обычно два раза в год уезжали в отпуск за границу, с апреля сидели и пили в России. Лично мне трудно это объяснить», — приводит газета пояснение гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза.