Россияне оценили сумму безусловного дохода в месяц

Россияне хотели бы получать от государства в виде безусловного базового дохода ежемесячно сумму, равную 30 100 рублям. Такие данные получены в ходе исследования онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. Эти цифры приводит РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Идею безусловного базового дохода, согласно данным исследования, поддерживает каждый второй россиянин. При этом затруднились оценить подобную инициативу 38% граждан, против выступают 12% респондентов.

Желаемая сумма такой выплаты россиянами оценивается в 30 100 рублей. По итогам аналогичного опроса в сентябре и в июне 2020 года россияне называли суммы 28 500 рублей и 25 000 рублей, соответственно.

Отмечается, что мужчины чаще положительно оценивают идею безусловного дохода — 52% против 47%. Число сторонников инициативы растёт пропорционально увеличению возраста: среди молодёжи до 24 лет её поддерживают 37%, а среди граждан старше 45 лет — 54%.

Больше всего сторонников базового дохода живёт в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего — в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). Среди москвичей идею базового дохода поддерживают 49%, среди жителей Санкт-Петербурга — 50%.

Самую крупную сумму базового дохода назвали в Красноярске (35 600 рублей), а также в Москве (35 000 рублей). Наименьшую — в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и в Казани (26 600 рублей).