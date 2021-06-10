«Я не идиот». Большинство депутатов не досидели до конца рекордно долгого заседания Госдумы

Также журналисты отмечают, что по последнему законопроекту голосовали лишь 89 депутатов из 409, зарегистрировавшихся в начале заседания. Самыми недисциплинированными оказались парламентарии от «Единой России»: только три депутата (0,9% от численности фракции) приняли участие в голосовании по последнему пункту повестки дня. При этом КПРФ голосовала в полном составе – 43 человека. От ЛДПР в голосовании не участвовали 27,5%, от «Справедливой России» - 39,1%.