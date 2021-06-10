«Я не идиот». Большинство депутатов не досидели до конца рекордно долгого заседания Госдумы

Вчера, 9 июня, Госдума
установила рекорд по продолжительности заседания почти девять с половиной часов без перерыва. На это обратил внимание
Znak.com.
Также журналисты отмечают, что по последнему законопроекту голосовали лишь 89 депутатов из 409, зарегистрировавшихся в начале заседания. Самыми недисциплинированными оказались парламентарии от «Единой России»: только три депутата (0,9% от численности фракции) приняли участие в голосовании по последнему пункту повестки дня. При этом КПРФ голосовала в полном составе – 43 человека. От ЛДПР в голосовании не участвовали 27,5%, от «Справедливой России» - 39,1%.
Znak.com предполагает, что по
факту депутатов на рекордном заседании было еще меньше. Так, представитель «СР» Валерий Гартунг признал, что вчера выступал практи
чески перед пустым залом.
«Всего присутствовало
не более тридцати человек. И когда я вышел на трибуну, остав
шиеся депутаты встали и начали аплодировать», - заметил он.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов рассказал, что покинул заседание уже в четыре
часа дня, так как зал пленарных заседаний к тому времени уже почти опустел.
«Я не идиот выступать перед пустым залом. Мне этого не надо. Это не принятие законов, это издевательство», - объяснил парламентарий свое решение. Недавно СМИ
, что взаседании Госдумы пофакту приняли участие вполтора раза меньше депутатов, чем было указано врегистрации. Ранее журналисты
Вячеслава Володина иего однопартийца, главу саратовского реготделения «Единой России» Николая Панкова вголосовании позаконопроектам изСаратова. Панков заявил, что изъявлял свою волю удаленно поуважительной причине, очем писал соответствующее заявление спикеруГД. Прогулы депутатов вГосдуме
вопросом, неотносящимся кеёдеятельности. В этом году Володина журналисты
лидером среди парламентариев-прогульщиков.