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Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» выше 96 процентов

Lenta.ruиещё 4
5 часов назад
Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» выше 96 процентов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Эффективность российской вакцины «Спутник V» превышает 96 процентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
«Процент эффективности по вакцине "Спутник V" сегодня более 96», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал всех граждан сделать прививку от коронавируса. Глава государства напомнил, что сам вакцинировался.
«Спутник V» — первая зарегистрированная в России вакцина. Кроме нее регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Социология,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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