Заключенные отказались работать вместо мигрантов

Российских заключенных не привлекает идея замены тюремного срока на исправительные работы. Об этом сами отбывающие наказание рассказали изданию "Коммерсантъ". Так, по словам Ильи Ерехинского, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, одной из причин является фактическая невозможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

Сам заключенный был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, однако суд изменил наказание на принудительные работы по просьбе самого Ерехинского. Впоследствии мужчина ходатайствовал об УДО, но суд постановил, что отсчет необходимый для этого срока начинается заново с первого дня принудительных работ.

Кроме того, заключенный рассказал, что режим в исправительных центрах "не легче", чем в колонии, "а психологического давления на осужденного там гораздо больше". "Любой поход в магазин, к врачу или на свидание может состояться только по заявлению, которое подписывает начальник ИЦ. А подписывает он не всем и не всегда", – привел пример Ерехинский.

Осужденная за мошенничество Олеся Бережная , отбывающая наказание в исправительном центре, также выразила сомнения в том, что инициатива о принудительных работах вызовет у заключенных энтузиазм.

"В колониях все знают об обнулении срока после перехода на принудительные работы. Многим таким "перережимницам" туда сейчас звонят женщины, с которыми они сидели, и рассказывают, что давно освободились по УДО. А в ИЦ люди вынуждены отбывать срок от звонка до звонка", – рассказала женщина.

Константин Чуйченко. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек. Его идею поддержал глава Министерства юстиции России