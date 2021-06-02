25% россиян сохранили привычку откладывать деньги

По состоянию на май текущего года привычку откладывать деньги сохранили только 25% россиян, сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование страховой компании "Росгосстрах жизнь".

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При этом за три месяца – с февраля 2020 года – число людей с накоплениями в России сократилось в 1,6 раза, с 40%. Четверть респондентов, у которых есть накопления, сообщили о наличии финансовой подушки в размере от 50 до 100 тысяч рублей. При это каждый пятый участник опроса накопил около 50 тысяч рублей, а каждый шестой – около 500 тысяч

Большинство россиян, откладывающих деньги, не имеют конкретной цели и копят "на всякий случай".

Самыми популярными целями у тех, кто знает, для чего хранит сбережения, стали покупки недвижимости и автомобиля, а также оплата образования для детей и туристическая поездка.