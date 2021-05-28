Глава NASA надеется на продолжение сотрудничества с Россией по МКС

Конференция в Санкт-Петербурге

Ранее на этой неделе Рогозин сообщил, что пригласил Нельсона в Россию и готов будет конструктивно обсудить с ним все вопросы сотрудничества в космосе.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии нового коронавируса была перенесена на 2021 год. Этот форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.