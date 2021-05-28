Каждый третий россиянин - пенсионер

Каждый десятый (12%) представитель старшего поколения регулярно занимается волонтерской деятельностью, 8% принимают участие в работе профсоюзных организаций, политических партий и т. д. Почти половина участников опроса старше 60 лет (48%) проживает с супругом, а 31% живут одни либо с родственниками. Также отмечается, что большинство россиян старшего поколения (87%) ведут активную социальную жизнь, регулярно встречаясь с родственниками, друзьями или знакомыми.