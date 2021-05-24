Каждый седьмой россиянин готов взять кредит на отпуск

Большинство (85%) россиян не готовы брать кредит на отпуск — о такой возможности задумался только каждый седьмой опрошенный. Такие данные привёл сервис «Работа.ру». Об этом сообщил РБК. Среди тех, кто допускает получение займа на отдых: 31% готовы взять кредит размером 50 000 рублей; 33% — 100 000 рублей; 11% — 150 000 рублей; 9% — 200 000 рублей; 6% — 250 000 рублей; 10% — более 250 000 рублей. При этом в начале мая исследование компании IDF Eurasia показало, что в 2021 году брать деньги на отпуск в банках собираются 43% респондентов, а 26% не намерены этого делать. Опрос провели среди 6500 работающих россиян, писали «Известия». Среди тех, кто решил отдыхать в кредит, 46% будут пользоваться кредитной картой. Ещё 26% планируют взять кредит наличными и в долг у родственников. Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева
заявила , что регулятор фиксирует быстрый рост долговой нагрузки россиян, а в некоторых сегментах рынка потребительских кредитов можно говорить о возникновении «пузырей». Чем опасны необеспеченные кредиты и что будет, если потребительский «пузырь» лопнет, «Секрет» узнал у экспертов. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .