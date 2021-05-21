Более трети россиян не имеют сбережений

Более половины россиян (63%) заявили, что имеют сбережения. При этом треть (37%) граждан заявили, что не имеют никакой подушки безопасности. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка
. Каждый четвертый опрошенный рассказал, что предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. Только 5% респондентов сказали, что откладывают на будущее более половины дохода, передает РИА Новости. Годовая инфляция в России снизилась до 5,5% Большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса. Исследование проводилось в начале мая, в нем приняли участие 5 тысяч россиян из всех регионов. РРоссияне начали экономить на еде из-за неуверенности в завтрашнем дне, заявил директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев
в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».