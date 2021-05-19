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Росстат назвал предполагаемые сроки переписи населения

Газета.Ruиещё 42
2 часа назад
Росстат назвал предполагаемые сроки переписи населения - с 1 по 31 октября. Об этом сообщает РИА "Новости". 19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись на октябрь. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин инициативу поддержал. Замглавы Росстата Павел Смелов, в свою очередь, подчеркнул, что предложение Турчака позволяет организовать и провести перепись во всех регионах страны. Проект постановления правительства РФ о проведении мероприятия скоро будет внесен на рассмотрение Минэкономразвития, добавил он. Ранее сообщалось, что изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь. В ходе Всероссийской переписи населения в 2010 году число женщин, которые назвали себя замужними, оказалось больше, чем считающих себя женатыми мужчин, рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Росстат назвал предполагаемые сроки переписи населения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Социология,Павел Смелов,Андрей Турчак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минэкономразвития,Совет Федерации,Росстат,Правительство РФ,
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