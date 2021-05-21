Банковские аналитики: треть россиян осталась без накоплений

Банковские эксперты провели исследование, в котором участвовали пять тысяч россиян во всех регионах страны. «В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Чаще всего граждане переводят на сбережения до 10% дохода — это делает каждый четвертый респондент. Каждый пятый опрошенный откладывает от 10% до 50% дохода. И только 5% россиян откладывают более половины своего дохода. Самым надежным способом инвестирования респонденты назвали вложение в недвижимость. На втором месте — иностранная валюта, на третьем — ценные бумаги.