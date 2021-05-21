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Банковские аналитики: треть россиян осталась без накоплений

Ura.Ruиещё 1
12 минут назад
Больше трети россиян (37%) не имеет никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности. На это указали аналитики Россельхозбанка.
Банковские аналитики: треть россиян осталась без накоплений
Фото: ТАССТАСС
Банковские эксперты провели исследование, в котором участвовали пять тысяч россиян во всех регионах страны. «В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.
Чаще всего граждане переводят на сбережения до 10% дохода — это делает каждый четвертый респондент. Каждый пятый опрошенный откладывает от 10% до 50% дохода. И только 5% россиян откладывают более половины своего дохода. Самым надежным способом инвестирования респонденты назвали вложение в недвижимость. На втором месте — иностранная валюта, на третьем — ценные бумаги.
Другие данные о накоплениях привели аналитики сервиса Работа.ру. По данным экспертов, две трети россиян (65%) не откладывают деньги с зарплаты.
Ранее россияне указали желаемый уровень доходов. Для счастья им необходимо около 173 тысячи рублей в месяц, пишут «Дни.ру».
Социология,Общество,Россельхозбанк,РИА Новости,
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