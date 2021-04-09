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Маркетолог сообщил о буме «мужей на час» в России

Вечерняя Москваиещё 3
25 минут назад
Количество так называемых «мужей на час» или мастеров, которые выполняют мелкие бытовые работы и любую другую помощь по дому, в первом квартале 2021 года выросло на 27 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Оказание таких услуг стало одним из популярных способов заработка, сообщил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.
В России начался бум «мужей на час»
Фото: youtube.comyoutube.com
— Количество объявлений от «мужей на час» выросло на 18 процентов в сравнении с предыдущим кварталом и на 27 процентов относительно допандемического начала прошлого года, — рассказал он.
Спрос на таких специалистов в первом квартале 2021 года также стал больше — он увеличился в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, добавил специалист.
Кроме того, подорожали и услуги мастеров в некоторых регионах. Так, в Калининграде — на 75 процентов, в Кемерове — на 50 процентов, в Воронеже — на 25 процентов. А в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге работа «мужей на час», наоборот, стала доступнее на 35, 25 и 17 процентов соответственно. В Москве такие услуги обойдутся клиентам в 1-1,5 тысячи рублей.
Отмечается, что чаще всего такие мастера выполняют мелкий ремонт, например, они проводят электромонтажные и сантехнические работы, сообщает РИА Недвижимость.
Социология,Общество,РИА Новости,Россия,
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