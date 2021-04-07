Кудрин заявил о разработке нового критерия бедности

Тему бедности депутаты подняли, заслушав доклад. Кудрин рассказал, что аудиторы проанализировали меры, которые принимали российские власти для борьбы с данной проблемой. На основе этой работы ведомство сформулировало собственные предложения, которые сейчас рассматривает правительство. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума, уточнил глава СП.

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Он также отметил, что вступившие с начала 2021 года в силу изменения порядка расчета прожиточного минимума (ПМ) вполне эффективно позволяют определить уровень бедности. Теперь ПМ отвязали от потребительской корзины, и Кудрин назвал этот подход рациональным. Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты. А теперь правительство планирует ввести еще один критерий по уровню бедности, на основе нового подхода. Однако Кудрин не стал уточнять детали, заявив, что инициатива пока на этапе разработки.

Собеседник депутатов, кроме того, заявил о предотвращении существенного роста бедности в России. По его словам, этого позволили избежать выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в 2020 году.

При этом небольшой рост все-таки произошел, добавил он. И все же "благодаря таким мерам, мы предотвратили существенное ухудшение ситуации", подчеркнул глава СП.

"Поэтому, несмотря на такой глубокий кризис, ситуация изменилась не намного в худшую сторону", - резюмировал Кудрин. По его оценке, выплаты семьям стали одной из самых эффективных мер, которая проводилась в части поддержки населения в 2020 году.

Депутаты предложили дополнительные меры. В частности, глава Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с инициативой на тему адресной поддержки малоимущих семей при оплате ЖКУ. "Справедливая Россия" давно предлагает установить федеральный стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%", - объяснила депутат.

По словам главы Комитета ГД, Минстрой Минтруд поддерживают депутатов в данном вопросе. По оценке Минтруда, необходима федеральная поддержка в размере чуть выше 25 млрд рублей.