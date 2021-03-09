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Названы города России с самыми вежливыми водителями 

RT на русском и ещё 17 12 часов назад
Названы российские города с самыми грубыми водителями
Фото: Lenta.ru
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД выше всего оценивают в Красноярске и Москве. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Так, водители из Красноярска выше всего оценили культуру поведения на дорогах жителей своего города (в среднем 3,6 балла из 5). Пешеходы оценивают вежливость водителей ниже, но и здесь Красноярск занял первое место с 3,1 балла.
Отмечается, что в среднем ту же оценку жители Москвы, не водящие машину, поставили автомобилистам столицы (3,1 балла). Согласно опросу водителей, Москва на втором месте с 3,5 балла.
Третье место делят Санкт-Петербург и Пермь: культуру поведения на дорогах этих городов водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы — на 3,0 балла.
На последних строках рейтинга находится Омск: самые низкие оценки были со стороны пешеходов (в среднем 2,4 балла), водители культуру поведения на дорогах оценили на 3,0 балла.
А в Новосибирске, согласно исследованию, пешеходы оценили культуру поведения на дорогах в 2,5 балла, водители — в 2,8 балла.
В опросе приняли участие 13 тыс. водителей и пешеходов из городов-миллионников страны.
Ранее сообщалось, что названы самые комфортные российские города.
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Социология , Красноярск , Красноярский Край , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область , Омск , Омская Область , Пермский Край , Пермь , Санкт-Петербург
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